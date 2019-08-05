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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 12:38

'ndan Kurban Bayramı öncesi büyük hazırlık

haberine göre , 9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresi boyunca 116 bin 236 trafik personelinin görev başında olacağını açıkladı.

Bakanlıktan Kurban Bayramı öncesi büyük hazırlık

nca, 9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Kurban Bayramı tatili süresince 18 ildeki 20 güzergahta her 10 km'de bir trafik ekibi görevlendirilecek, 1120 yolcu otobüsü sivil ekiplerce denetlenecek. 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetim yapılacak.

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