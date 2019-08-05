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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 13:24

borcuna af ne zaman gelecek?

ları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi... Meclis 'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK borcuna af gelecek mi?

2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? İşte son gelişmeler....

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