2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? İşte son gelişmeler....
KYK borcuna af ne zaman gelecek?
KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi... Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.
- ABD'den Türkiye'ye ATAK oyunu!
- PTT, trafik tescil, belediye, noter ve hastane açık mı?
- Kurban bayramı cep telefonu mesajları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.