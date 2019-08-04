24 Haziran seçimlerinde Adana'dan milletvekili adayı olan Ağca, Akşener'e en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyor. Akşener'in daha önce iki kez GİK'e alıp, CHP'li belediyede genel müdür yaptığı Ağca'ya parti tabanında büyük tepki var. Ağca, İyi Parti'nin son kurultayında oy kullanan 793 delegeden sadece 279'unun oyunu alabildi. Ancak yüzde 25'lik kadın kontenjanı sayesinde parti yönetimine yeniden girdi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in CHP'li İzmir belediyesi şirketlerinden İZBELKOM'da genel müdür yaptığı Ahmet Ersagun Yücel ise delegeden yeterli oyu alamadığı için GİK'e giremedi.



*Nihal Ağca

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Akşener, partisinin 2 yılda 4 kez kurultay toplamasını eleştirenlere "Tanıştırayım demokrasi" cevabını vermişti. Akşener'in kendisine yakın isimleri CHP'li belediyelerde yüksek maaşlarla istihdam ettirip, parti yönetimine taşıması eleştiri konusu oldu. GİK Üyesi Nihal Ağca'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in maaşlı memuru olduğunu hatırlatan İyi Partililer "Nihal Hanım iki görevinden birini tercih etmek zorunda. İyi Parti'nin yönetiminde görev yapan bir ismin CHP'li başkandan talimat almasını kendi seçmenimize anlatamayız." sözleriyle duruma tepki gösterdi. İyi Parti'nin son kurultayına kayıtlı delegelerin yüzde 28'inin katılmaması dikkat çekti.

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