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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 19:31

Son dakika: ile 'li Bakan arasında kritik görüşme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bakan açıkladı! ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Ticaret Bakanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

ABD'Lİ HEYET TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bu görüşme doğrultusunda, Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylülün ilk yarısında 'ye resmi bir ziyarette bulunması üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir."

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