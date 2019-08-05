Kimin ne dediğine değil, milletimizin ihtiyacına baktık. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir 'e farklı şekilde bağlıyoruz.Bayramda trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirecek otoyolun 192 km'lik kısmını ve Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Türkiye'yi çekemeyenlere önemli mesajlar yolladı:'yapişlet- devret' projesini eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK'yı batırdın.hep milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u, İzmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.deldik, Şirin'e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz.dolarlık projenin ülkemize yakın zaman katkısı yıllık 3.5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz.Havalimanı, dünyanın ilk üçünde. Biz bunları bu sistemle "yap-işlet-devret" yaptık.Erdoğan, "Tehditlerden ülkemizi korurken, Bay Kemal, 'Afrin'e girmeyin' diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi deBunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Taciz atışları devam ederken sessiz kalamayız. Sabrın sonu var" dedi.Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolunu hizmete açtı. Erdoğan, açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı.Bir yıl erken tamamlanan İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluk 404 kilometreye düştü. Yaklaşık 8.5 saatte kat edilen yol, 3.5 saate indi.Yatırımcılara seslenen Erdoğan,dedi.Erdoğan AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde önemli mesajlar verdi: MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.