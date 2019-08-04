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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 23:17

merkezli terör operasyonu! Başkanı gözaltına alındı

merkezli terör operasyonunda yakalama kararı bulunan Başkanı gözaltına alındı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mardin merkezli terör operasyonu

merkezli terör operasyonunda yakalama kararı bulunan Başkanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Amak gözaltına alındı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 24 Temmuz'da gözaltına alınan DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP'li Leyla Bozkurt tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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