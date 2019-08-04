Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.08.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:06

5 Ağustos sigara fiyatları kaç para? Sigara mı ne kadar? İşte i!

Sigara fiyatlarına tiryakileri üzecek bir haber geldi ve yapıldı. İnternette sigara fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki bu bağlamda Sigara fiyatları ne kadar? Dün açıklanan sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları merak edilmeye başlandı. Türkiye tarafından 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara paket fiyatları listesi açıklandı. Buna göre, sigaralara 3 lira zam yapıldığı görülüyor. 13 TL olan bir sigara 16 TL, 12 TL olan sigara 15 TL oldu. Peki, bugünden itibaren geçerli olan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 5 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi... Sigara içmek, damar sertliğinin önlenebilir en önemli nedenlerinden biridir. Sigara kan damarlarında kan akışını engelleyen zararlı plak oluşumu ve damar tıkanıklığına zemin hazırlar.

Sigara zammı günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün sigaraya zam yapılacağın açıklanmasının ardından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. 3 Ağustos itibarıyla bazı sigara markaları zamlandı. Peki, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi... Sigara fiyatlarına yapılan 3 liralık zamma Philip Morris markası da eklendi. Bazı esnafların ise sigaraları zamlı fiyattan satmak için raflarını boşalttığı iddia edildi. Sigara dumanındaki maddeler solunum yollarında iltihabi reaksiyonlara neden olur, bronşları tahriş eder ve enfeksiyon eğilimini arttırır. Solunum yollarının kendi kendini temizleme mekanizmasına zarar verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri5 Ağustos sigara fiyatları kaç para? Sigara zammı ne kadar? İşte zamlı güncel yeni tekel sigara fiyat listesi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri