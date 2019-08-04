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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 15:28

Kutsal topraklardan acı haber! 17 Türk hacı adayı vefat etti

İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayının vefat ettiğini açıkladı.

Kutsal topraklardan acı haber

İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

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