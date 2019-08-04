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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 18:13

Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında köpekbalıkları ile aynı familyadan olan manta vatozu görüntülendi. Yaklaşık 5 metre boyundaki manta vatozunu görüntüleyen amatör dalıcılar, büyük bir heyecanla unutulmaz bir tecrübe yaşadıklarını aktardılar.

Amatör dalıcılar tarafından Gökçeada açıklarında bulunan Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkında görüntülenen yaklaşık 5 metre boyundaki manta vatozu, geniş kanatları, belirgin boynuz benzeri çıkıntıları ve beyaz alt kısımları ile dikkat çekiyor.

Manta vatozunu görüntüleyen dalıcılar, yaşadıkları heyecana dile getirerek, unutulmaz bir tecrübe yaşadıklarını aktardılar.

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