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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 09:49

diyet ödedi! 'yı karıştıran atama kararı

'li belediyelerde atama peşkeşleri devam ediyor. İzmir'den Hatay'a birçok CHP'li belediyede yaşanan akrabalara kıyak atamalara 'da 'ın farklı bir “diyet ödeme” ataması da eklendi.

Yavaş diyet ödedi! Ankara'yı karıştıran atama kararı

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün referansıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü'ne İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Akın Hondoroğlu, başkan olarak atandı.

Hondoroğlu'nun, parti programlarında iki ismin fahri olarak korumalıklarını yaptığı da iddia edildi. Atanan başkan, Ego Spor Kulübünü aile şirketine çevirerek aynı aileden 3 kişiyi görevlendirip maaş bağladı.

Akşam'ın haberine göre; Aybüke Yılmaz'ı kulüp danışmanı olarak görevlendiren Hondoroğlu, kendisinin çocukken taekwando dersleri de aldığı Yılmaz'ın babası Mustafa Yılmaz ve amcası Kemal Yılmaz'ı da antrenör olarak atadı.

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