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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 11:03

Son dakika: kuzeyinde teröre Pençe darbesi

Son dakika... MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde teröre Pençe darbesi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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