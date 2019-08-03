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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 10:24

Son dakika: 'nın Avrupa sorumlularından terörist M.S. 'da yakalandı

Son dakika haberine göre Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren /KCK'lı terörist M.S, ve emniyetin ortak operasyonuyla 'da yakalandı.

Üst düzey PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı

/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, Milli İstihbarat Teşkilatı () ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla 'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S, bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı. PKK'lı terörist, örgüt iltisaklarının tespit edilebilmesi amacıyla ve emniyet birimlerince takibe alındı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S, yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz'da MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı.

M.S, emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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