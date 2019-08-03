Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.08.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 12:00

İzmir Çeşme'de larda 75 yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 75 , helikopteri ve mobil radar ile tespit edilip, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, 'ne teslim edildi.

Çeşme'de lastik botlarda 75 kaçak göçmen yakalandı
mobil radarı, 1 Ağustos günü saat 01.45'te Çeşme açıklarındaki ta olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen bulundu. 4 kadın ile 9 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirilip, karaya çıkartıldı.



Aynı gün saat 06.19'da da Sahil Güvenlik helikopteri, Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde lastik botta kaçak göçmen grubu tespit etti. Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 7'si Filistin, 5'i Kongo, 3'ü Güney Afrika, 1'i Orta Afrika, 1'i Irak uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 10 kadın ve 11 çocuğun aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

75 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından 'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİzmir Çeşme'de lastik botlarda 75 kaçak göçmen yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri