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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 12:56

'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 75 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 20'si çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı, Çeşme açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerce durdurulan botta 9'u çocuk 30 göçmen yakalandı.

Öte yandan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Çeşme Ildır Körfezi'nde lastik bot içerisinde de bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekibince tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 11'i çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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