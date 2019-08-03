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  • 03.08.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 17:31

İstanbul - otoyolu yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

İstanbul ile arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik son bölümü de yarın Başkan 'ın katılımıyla açılacak.

İstanbul - İzmir otoyolu yarın Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-- Otoyolu inşaatında sona yaklaşıldı. 8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Kuzey- Batı kavşağı ile - İzmir arası yol hizmete girmişti.



Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı 'ın kalıcağı programla hizmete girecek. Yarın saat 15.30'da Bursa'ya gelecek olan , burada halka seslenecek. Miting havasında geçecek açılışın ardından Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nin de açılışına katılacak.



İSTANBUL- İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK
​1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.



2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar 120 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor. Otoyol sayesinde İstanbul- İzmir arası 8 saat süren yolculuk 3,5 saate düşecek.

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