Firari FETÖ'cü Akın İpek'in, usulsüz bir şekilde Londra'ya kaçırdığı 60 milyon sterlinin iadesi ve 50 milyon dolara aldığı 5 lüks dairenin tahliyesine ilişkin kayyum heyetinin aldırdığı tedbir kararına ilişkin "yetki" itirazı İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden döndü. İpek'i haksız bulan Yüksek Mahkeme, Türk Mahkemeleri tarafından atanan kayyumların yetkisinin İngiliz Mahkemeleri tarafından tartışılamayacağına hükmetti.



60 MİLYON STERLİNE KONUP 50 MİLYON DOLARA DAİRELER:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ finansörü Koza İpek Holdinge yönelik Eylül 2015'te soruşturma başlatılmış ve holding bünyesindeki 18 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atanmıştı. Soruşturma haberini alan FETÖ Çatı davasının sanığı Akın İpek ise özel jetiyle Londra'ya kaçmıştı. SPK uzmanlarınca soruşturma kapsamında halka açık Koza Altın AŞ'nin hesabından 60 milyon sterlin kaçırıldığı tespit edilmişti. Hazırlanan raporda firari Akın İpek ile Cafer İpek'in İngiltere'de halka açık Koza Altın AŞ'nin iştirakı olan Koza Limited adlı bir şirket kurdukları belirlenmiş, her iki FETÖ'cünün de 1'er sterlinlik hisse sahibi olarak gözüktükleri şirkete, Koza Altın'dan 60 milyon sterlin aktardıkları ortaya çıkarılmıştı. İpek'in aynı zamanda Koza Altın hesaplarından Londra'da 50 milyon dolar değerinde 5 daire aldığı tespit edilmişti.



TEDBİR KARARINA KARŞI "YETKİ" OYUNUNA BAŞVURDU:

SPK'nın hazırladığı raporlar doğrultusunda Kayyum heyeti, 2 sterlinlik hisseyle Londra'da kurulan Koza Limited şirketinin yönetimini ele geçirip küçük yatırımcıları zarara uğratan FETÖ'cü Akın İpek'e karşı hukuki mücadele başlattı. Yürütülen mücadele sonucunda Şirketin hesabında bulunan 60 Milyon sterlin ve 50 milyon dolarlık daireler için tedbir kararı konulmuştu. Bu kararla şoka uğrayan Akın İpek İngiliz mahkemesine, "kayyumların yetkilerinin İngiltere'de tanınmayacağını, İngiliz mahkemelerinin kayyımların yetkilerinin olup olmadığının değerlendirmesi" iddiasında bulunmuştu.



KAYYUMLAR YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDU:

İpek'in iddialarını değerlendiren Londra Mahkemesi, Kayyumların yetkisinin olup olmadığı konusunu Brüksel Tüzüğünün 24/2 maddesi kapsamında kendisinin tartışabileceğine karar verdi. Kayyım heyeti Londra Mahkemesinin bu kararına karşı Temyiz mahkemesine itirazda bulundu. Ancak Temyiz mahkemesi de Londra Mahkemesinin bu kararını haklı bulunca, bu kez Kayyum heyeti İngiltere'nin Yüksek Mahkemesi olan Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesine (Supreme Court) başvurdu.



250 BİN STERLİNLİK YARGILAMA GİDERLERİ DE İPEK'E YAZILDI:

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin kararında "İngiliz Mahkemelerinin Türk Mahkemeleri tarafından atanmış bulunan kayyumların yetkisini tartışamaz. Bir itiraz varsa bunun tartışılma yeri Türk Mahkemeleridir" denildi. 250 bin sterlin tutarındaki yargılama giderlerinin de Akın İpek'ten tahsil edilmesine karar verildi.



İADE İÇİN YENİ ADIMLAR ATILACAK

Gerek İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin, gerekse Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in usulsüz bir şekilde kaçırdığı 60 milyon sterlinin geri alınmasının yolu açılmış oldu. Ayrıca Akın İpek'in yine Koza Altın Holding'e ait hesaplardan Londra'da aldığı 50 milyon dolar değerinde 5 adet lüks daireden de tahliye edilmesi için yeni adımların atılacağı belirtildi.

SABAH