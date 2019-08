Avcılar Belediye Başkanı, seçimin ardından kağıda kaleme sarıldı. Geyikli'ye ihtar yolladı.2017 yılında yardım olarak gönderilen kamyon ile iş makinesini geri aldı. Geyiklililer şaştı kaldı: Ayıp be ya...ikisi de 2017 yılında CHP 'li olan Avcılar Belediyesi ile Geyikli Belediyesi , iki belediyenin meclis kararıyla o dönem 'kardeş belediye' oldu. Avcılar'dan Geyikli Belediyesi'ne bir adet kamyon ile kazıcı yükleyici bir iş makinesi hediye edildi. Her iki belediye arasındaki 'kardeşlik' ilişkisi, 31 Mart yerel seçimlerine kadar iyi gitti. Seçimlerde Geyikli'yi AK Parti kazanınca 'kardeşlik' bozuldu. AYIP ETTİNİZ BE YAAvcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen Turan Hançerli'nin imzasıyla seçimlerden hemen sonra tam 8 kez Geyikli Belediyesi'ne yazı gönderilerek araçlar geri istendi. TAKVİM'e konuşan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, araçları tutanak karşılığında 13 Temmuz'da teslim ettiklerini söyledi ve ekledi: Kültürümüzde böyle bir şey yok. Meclisi toplayıp onları kardeşlikten çıkarıyorum. Böyle kardeş olmaz olsun. Geyikli halkının yerel diliyle söylüyorum: 'Ayıp ettiniz be ya'.Geyikli Belediyesi, resmi bir yazı ile gerekeni yaptı.