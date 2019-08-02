Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.08.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 18:16

Sahte basın kartı ve polis telsizli 4 kişi yakalandı

'de, polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde, sahte olan 5 basın kartı ile 2 basın görev araç kartı ve polis frekansı yüklü 3 telsiz ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi, gözaltına alındı.

Polis bile şaşırdı! Denetimlerde yakalandılar

'de, polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde, sahte olan 5 basın kartı ile 2 basın görev araç kartı ve polis frekansı yüklü 3 telsiz ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde polis telsizi bulunan otomobilin şüpheli görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik ve asayiş şubesi ekipleri, otomobili durdurup, arama yaparken, sahte olduğu tespit edilen 5 basın kartı ve 2 basın görev araç kartı ile polis frekansı yüklü 3 telsiz ele geçirdi. Otomobildeki H.Y. (35), O.K. (32), R.Y. (31) ve M.B.M. (54) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSahte basın kartı ve polis telsizli 4 kişi yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri