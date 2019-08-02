AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. İstek üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı rehberine nasıl kaydettiği de gözlerden kaçmadı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ