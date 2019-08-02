Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.08.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 18:39

Binali Yıldırım, 'ı telefon rehberine bakın nasıl kaydetmiş

, 'daki temasları sırasında Battalgazi Çınar Park'ta 5 bin gençle buluştu. İstek üzerine Başkan 'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ı rehberine nasıl kaydettiği ortaya çıktı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. İstek üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı rehberine nasıl kaydettiği de gözlerden kaçmadı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBinali Yıldırım, Başkan Erdoğan'ı telefon rehberine bakın nasıl kaydetmiş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri