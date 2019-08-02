AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. İstek üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı rehberine nasıl kaydettiği de gözlerden kaçmadı.
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