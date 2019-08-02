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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 18:44

Son dakika: 'da !

Son dakika haberine göre 'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman ına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.

'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman ına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.

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