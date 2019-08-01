Yolsuzluğa savaş açan Rektör Selçuk Aldemir: Devletin bir kuruşunu harcatmam Rektör, doktorları işe gitmeyen ve vatandaşı kapıdan çeviren hastaneyi kapattı. Skandalı TAKVİM'e anlattı: İki doktor var. İşe gitmeden maaş alıyorlar. Hastalar kapıdan çevriliyor. Millet mağdur ediliyor. Devletin bir kuruşunu bile haksız yere harcatmam.

İki doktor var. İşe gitmeden maaş alıyorlar. Hastalar kapıdan çevriliyor. Millet mağdur ediliyor. Devletin bir kuruşunu bile haksız yere harcatmam.







Kuşadası'ndaki International Dent Care Diş Polikliniği, iki yıl önce açıldı. En son teknoloji ürünü cihazlarla donatıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Aldemir, Kuşadası Diş Polikliniği'ni kapattı. Tüm personeli işten çıkardı. Yolsuzluğa savaş açtı:Kuşadası'ndaki International Dent Care Diş Polikliniği, iki yıl önce açıldı. En son teknoloji ürünü cihazlarla donatıldı. TÜM MANŞETLER