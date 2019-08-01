YAŞ toplantısı kararları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından terfi ve atama ile ilgili sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, YAŞ toplantısı sonuçları açıklandı mı? 2019 Yüksek Askeri Şura kararları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YAŞ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Atama ve terfi kararları henüz açıklanmadı. Atama ve terfi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.