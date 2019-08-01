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  • 01.08.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 18:15

'de kaçak sigara operasyonu

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

'de bir otomobilde 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lübnan vatandaşı H.F'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine Osmaniye-Toprakkale kara yolunda durdurdu.



Araçta yapılan aramada 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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