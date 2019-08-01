Son dakika haberine göre hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak. Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan memurların zam görüşmelerinde önemli açıklama | Memur zam oranı belli oldu mu?
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