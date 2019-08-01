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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 18:50

Son dakika: Hükümet, memurlara teklifini Cuma günü yapacak

Son dakika haberine göre hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, memur ve sözleşmeli personel için maaş teklifini 'ta yapacak.

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