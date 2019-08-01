Alınan bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, makamına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Atçeken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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