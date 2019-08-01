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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 19:23

'de belediye başkan yardmcısına silahlı saldırı

'nın İlçe Belediye Başkan Yardımcısı , bir kişi tarafından silahla bacağından vurularak, yaralandı. Atçeken’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye başkan yardmcısına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Başkan Yardımcısı , makamına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Atçeken, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atçeken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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