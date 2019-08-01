Binali Yıldırım, 6 engelli çocuğu bulunan aileyi Başkan Erdoğan'la görüştürdü

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinlik büyük bir organizasyona dönüşürken, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da buluşmaya geleceğini belirtti.

Malatya'da gençlerle buluşmak üzere kente gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, program öncesi AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Binali Yıldırım, 6 engelli çocuğu bulunan Emine ve İbrahim Katı çiftinin evine konuk oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter (19), Ümmü Gülsüm (26), Ilgın (30), Mehmet (22), Yunus (28) ile Ali'yi (29) evlerinde ziyaret eden Yıldırım, gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme isteğini de geri çevirmedi. Yıldırım, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak görüşmeyi sağladı. O anları AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Çalık, "6 engelli çocuğu bulunan Emine ve İbrahim Katı çiftinin evine konuk olduk. Sayın Binali Yıldırım; evlatlarımızın çok sevdiği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile ailemizi görüntülü olarak görüştürdü. Sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.