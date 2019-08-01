YAŞ toplantısı kararları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere toplandı. Toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından terfi ve atama ile ilgili sonuçlar Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Peki, YAŞ toplantısı sonuçları neler? 2019 Yüksek Askeri Şura atama ve terfi kararları nedir? İşte detaylar...

YAŞ ATAMA VE TERFİ KARARLARI

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı 233 olacaktır.

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.