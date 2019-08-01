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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 22:40

Bakanlık açıkladı! 'te öldürülen terörist gri listede aranan kod adlı çıktı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan kod adlı olduğu tespit edildi.

Siirt'te öldürülen terörist gri listeden çıktı

'in Eruh ilçesinde 'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle, gri kategoride aranan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde 29 Temmuz'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan / terör örgütünün sözde "Gabar Cephe 5"li yürütmede görevli "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu kaydedildi.

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