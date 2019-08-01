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  • 01.08.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 22:02

Terör örgütü 'ya ve polisten ortak operasyon

Terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki Türk asıllı vatandaşı iki kişi, ve polisinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe!

'da, Milli İstihbarat Teşkilatı () ve polisin düzenlediği ortak operasyonda, 'da terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK adına Belçika'da faaliyet yürüttükleri belirlenen söz konusu ülkenin Türk asıllı vatandaşları H.Ü. ve G.K'nin Türkiye'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

MİT ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince iş birliği içinde yapılan çalışmalarda, Erzurum'da oldukları belirlenen şüphelilerin kara yolu ile üzerinden yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı saptandı.

Bu tespit üzerine harekete geçerek zanlıların bulunduğu adresi tespit eden güvenlik güçleri, Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Birlikte yaşadıkları belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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