CHP 'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı. CHP beslemesi yandaş Enver Aysever diyerek skandalı örtbas etmeye çalıştı.CHP yandaşı Enver Aysever'in iki dil bitirmiş uzman kişiler dediği isimlerin belediyelerde ofis elamanı ve büro işçisi olarak gözüktüğü ortaya çıktı. SABAH gazetesinden Kenan Kırani,"Enver Aysever,diyor ama bu uzman kişiler(!) CHP'nin belediye şirketlerinde büro işçisi gözüküyor.. Hem büro işçisi, hem de belediye şirketine uğramıyor." dedi.Enver bey,ın CHP'li belediyelerde büro işçisi olarak gösterilmesi hiç doğru değil. Hiç iyi bir araştırma yapamamışsınız. Canan hanım yanlış bilgi vermiş sanki.

Enver bey, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın aynı anda hem Kadıköy'de, hem de Fatih Saraçhane'de olması mümkün müdür? Di mi Enver bey?



Enver bey, bir batık şirkette (KASDAŞ) 3 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın olması etik mi? Sayıştay raporuna göre KASDAŞ'ın 7.5 milyon kayıt dışı geliri var ama 10 milyon zarar gösterilmiş. Araştırmadan avukatlık yapma olur mu?



Avukatlık zor meslek Enver bey!

















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