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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:51

Son dakika: ’nin ihalesi yapıldı

Son dakika gelişmesine göre, Çevre ve tarafından ’da yapılacak ’nin ihalesi yapıldı.

Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Çevre ve tarafından 'da yapılacak 'nin ihalesi yapıldı.

Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesinde belirtilen "Açık İhale Usulü" ile bugün gerçekleştirildi. TOKİ'nin İstanbul Halkalı'da bulunan ek hizmet binasında saat 15.00'da yapılan ihaleye 7 istekli firma teklif verirken, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak..

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