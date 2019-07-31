Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiraladı.
Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.
EMRE MOR'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
Yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray için İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.
Emre paylaşımında, "Yakında görüşürüz Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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