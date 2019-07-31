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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:52

'da Başkan Erdoğan'a hakaret içeren şiire yasak

, komedyen Jan Böhmermann'ın Başkan 'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetti.

Almanya'da Erdoğan'a hakaret içeren şiire yasak

Karlsruhe'de kentinde bulunan , Böhmermann'ın verdiği karara yönelik temyiz talebini reddederek, eyalet mahkemesinin kararını onadı.

Bu kararla, Böhmermann şiirin bazı bölümlerini artık okuyamayacak. Geçen yıl da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, eyalet mahkemesinin kararını onayarak temyiz başvurusunu reddetmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Böhmermann, 31 Mart 2016'da 'nın televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Başkan Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, , komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Daha sonra Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'nın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.



Kaynak: AA

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