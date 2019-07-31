Son dakika: ABD Büyükelçiliği duyurdu: 4 tanesi daha teslim edildi

Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

Açıklamada "Türkiye şu anda mevcut olan en yeni ve en gelişmiş ağır kaldırma döner kanatlı hava taşıtlarından birine sahip." ifadesine yer verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda teslim edilen helikopterlerden birinin kalkış görüntüsüne yer verildi.