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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:37

Son dakika: ABD Büyükelçiliği duyurdu: 4 tanesi daha teslim edildi

Amerikan Boeing firması, 4 Chinook helikopterinin daha 'ye teslim edildiğini açıkladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda teslim edilen helikopterlerden birinin kalkış görüntüsüne yer verildi.

Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

Açıklamada " şu anda mevcut olan en yeni ve en gelişmiş ağır kaldırma döner kanatlı hava taşıtlarından birine sahip." ifadesine yer verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda teslim edilen helikopterlerden birinin kalkış görüntüsüne yer verildi.

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