Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.07.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 18:57

'dan açıklama! " 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen değişiklik..."

Hakim ve Savcılar Kurulunca (), 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen değişikliğin tamamen ilgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği bildirildi.

HSK'dan açıklama!

'den yapılan yazılı açıklamada, her atama sonrası zorunlu olarak HSK Birinci Dairesince yapılan yetki çalışması çerçevesinde 30. gerçekleştirilen değişiklik üzerine, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Utku Ercan'ın, talebi doğrultusunda 10 Temmuz tarihli müstemir yetki kararnamesi ile İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirildiği bildirilen açıklamada, aynı tarihli kararname ile 30. Ağır Ceza Mahkemesine Başkan olarak yetkilendirilen Mahmut Başbuğ'un da HSK'ye gönderdiği 12 Temmuz tarihli dilekçeyle mahkemede görülen dosyaların kapsamı, mahiyeti, sanık, müşteki ve tanık sayıları dikkate alınarak mahkemenin iki ayrı heyet halinde çalışmasına karar verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu talep doğrultusunda HSK Birinci Dairesinin 29 Temmuz 2018 tarihli müstemir yetki kararı ile mahkemenin iki heyet halinde çalışmasına, 2019/74 ve 2019/313 esas sayılı dosyalar ile mezkur dosyalara bağlantılı olarak gelebilecek davalara 1. heyet, diğer tüm dosya ve işlere ise 2. heyet tarafından bakılmasına karar verildiği, mahkemede görev yapan üye hakimlerin yetkilerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı, daha önce de sanık sayısı ve dosya kapsamı dikkate alınarak birden fazla heyetin başka mahkemelerde de görevlendirildiği, 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan işlemin, tamamen ilgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği hususu saygıyla duyurulur."

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, tutuklu iş insanı ile birlikte 15 kişinin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyetindeki değişikliğe ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almıştı.



Kaynak: AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHSK'dan açıklama! "İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen değişiklik..."
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri