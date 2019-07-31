Pendik magandalarına tahliye

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz hafta 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti. Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi. Mahkeme, sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle sanıkları tahliye etti.
Mahkemenin tahliye kararına tepki gösteren Ayfer Bahçıvan, gözyaşlarıyla isyan etti.
Magandalar, mahkeme çıkışında zafer kazanmış gibi mutluluk yaşadı.
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