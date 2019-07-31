Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
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