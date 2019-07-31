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  • 31.07.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 15:29

Davutoğlu'ndan "dokunulmazlık" çarkı! dan tepki yağdı

Başbakanlığı sırasında "Cani terör örgütünü destekleyen herkese dokunulacaktır, mutlaka dokunulacaktır" diyen Davutoğlu'nun bugün ise "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil" demesi dan büyük tepki topladı.

Son günlerdeki çelişkili ifadeleriyle büyük tepki toplayan , yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde bizzat yaptığı açıklamaları reddederek adeta "u dönüşü" yaptı.

"DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU BENİM SORUMLULUĞUM DEĞİL"
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 'nin önceki dönem eş genel başkanı hakkında konuştu. Davutoğlu, "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok." dedi.



KENDİ SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ!
Başbakanlığı sırasında partisinin grup toplantısında konuşan Davutoğlu, "Şundan hiç şüpheniz olmasın; Diyarbakır Ulu Camii'nin kardeşi Bursa Ulu Cami'yi kana bulamak isteyen cani terör örgütünü destekleyen herkese dokunulacaktır, mutlaka dokunulacaktır. Hiçbir yere kaçamazlar." demişti. Davutoğlu, böylece Başbakanlığı sırasında yapmış olduğu açıklamalarla çelişmiş oldu.

ÇELİŞKİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık eleştiri oklarını üzerine çeken ​Ahmet Davutoğlu'nun son çelişkisi de büyük tepki topladı. Davutoğlu'nun adeta kendi sözlerini yalanlayan açıklamalarına vatandaşlar dan "Dün başka bugün başka, bu nasıl çelişki?" yorumunda bulundular.

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