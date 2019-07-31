Çanakkale'de son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çanakale'nin Yenice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 10.6 kilometre altında saat 14.34'te gerçekleşen deprem Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER (31 TEMMUZ)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.07.31 14:34:35 39.8000 27.2300 10.6 -.- 4.0 -.- YENICE-CANAKKALE
2019.07.31 13:56:01 37.1117 34.8730 14.8 -.- 1.2 -.- YAZLIK-TARSUS (MERSIN)
2019.07.31 13:17:44 39.2428 27.6743 0.0 -.- 1.3 -.- EVCILER-SOMA (MANISA)
2019.07.31 12:57:06 39.6792 41.4055 6.1 -.- 4.0 4.1 AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM)
2019.07.31 12:22:19 37.1518 30.4423 25.5 -.- 2.6 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2019.07.31 11:13:03 40.7833 31.8647 5.0 -.- 2.6 -.- ULUMESCIT-(BOLU)
2019.07.31 11:02:26 37.1330 28.5882 21.7 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
2019.07.31 10:59:06 37.1212 28.7157 4.8 -.- 1.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2019.07.31 08:33:57 39.8508 30.5078 5.0 -.- 2.6 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)
2019.07.31 07:40:03 35.3462 24.9220 81.3 -.- 5.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.07.31 05:51:53 40.1493 31.8037 10.9 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2019.07.31 04:32:38 37.7113 32.3408 5.4 -.- 1.8 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)
2019.07.31 02:57:13 37.0212 28.5438 5.0 -.- 1.7 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
2019.07.31 02:10:16 39.5687 27.1662 6.2 -.- 1.7 -.- INONU-HAVRAN (BALIKESIR)
2019.07.31 01:28:48 38.8718 26.1908 5.4 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.