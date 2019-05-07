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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:38

Sandık yolsuzluğuna ses çıkarmayan Gül ve Davutoğlu ’nın kararından rahatsız oldu

’da sandıkta gerçekleştirilen hukuksuzluğa ses çıkarmayan Abdullah Gül ve , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı lerinin yenilenmesine karar veren ’nın hukuku çalıştırmasına karşı çıkıyor. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gül, ’nın kararını ’nin 2007 yılındaki 367 kararına benzetirken Davutoğlu ise seçimlerin yenilenmesinin “evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta” olduğunu söyledi.

Gül ve Davutoğlu YSK’nın kararından rahatsız oldu

'nun günlerdir merakla beklenen leriyle ilgili kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. Buna göre , 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenilmişti.

YSK'NIN KARARINDAN RAHATSIZLIK DUYDULAR
YSK'nın bu kararı ise bazı çevreleri rahatsız etti. Sandıktaki hırsızlığa, yolsuzluğa ses çıkarmayan Abdullah Gül ve YSK'nın hukuku çalıştırmasına karşı çıkıyor.

'Neymiş bu İmamoğlu sevgisi' dedirten ikili Twitter üzerinden rahatsızlıklarını belli eden skandal paylaşımlarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gül, YSK'nın kararını 'nin 2007 yılındaki 367 kararına benzetirken Davutoğlu ise seçimlerin yenilenmesinin "Evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta" olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU DA ÇARK ETMİŞTİ
Daha önce "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" açıklamasında bulunan , YSK'nın İstanbul için seçimlerin yenilenme kararını vermesinin ardından çark ederek ağız değiştirdi. İmamoğlu, karar istediği gibi çıkmayınca "gaflet, dalalet, hıyanet" demeye başladı.

İşte Gül ve Davutoğlu'nun o paylaşımları...

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