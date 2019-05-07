Yüksek Seçim Kurulu'nun günlerdir merakla beklenen İstanbul seçimleriyle ilgili kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. Buna göre YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenilmişti.

YSK'NIN KARARINDAN RAHATSIZLIK DUYDULAR

YSK'nın bu kararı ise bazı çevreleri rahatsız etti. Sandıktaki hırsızlığa, yolsuzluğa ses çıkarmayan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu YSK'nın hukuku çalıştırmasına karşı çıkıyor.

'Neymiş bu İmamoğlu sevgisi' dedirten ikili Twitter üzerinden rahatsızlıklarını belli eden skandal paylaşımlarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gül, YSK'nın kararını Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki 367 kararına benzetirken Davutoğlu ise seçimlerin yenilenmesinin "Evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta" olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU DA ÇARK ETMİŞTİ

Daha önce "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul için seçimlerin yenilenme kararını vermesinin ardından çark ederek ağız değiştirdi. İmamoğlu, karar istediği gibi çıkmayınca "gaflet, dalalet, hıyanet" demeye başladı.

İşte Gül ve Davutoğlu'nun o paylaşımları...