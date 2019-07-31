CHP'li İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur şoförünü, "Süper yetki" ile Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Zabıta Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü yaptı, kendine 1.3 milyona lüks araç aldı, 75 kişiyi daha işten çıkardı. İzmir'in Torbalı ilçesinde, 425 işçiyi tasarruf bahanesiyle bayram öncesi işten atıp, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Efe'yi 7 bin lira maaşla belediye şirketine müdür yardımcısı yapan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu da "Tam yetkili" olarak başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu bir gençken, 27 yaşında Uygur'un şoförü olarak girdiği belediyede şimdi başkandan sonra en yetkili "İkinci isim" konumuna gelen Yakupoğlu'nun, ayrıca "Süper yetki" ile Özel Kalem Müdürü, Zabıta Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirildiği de belirlendi. Belediyeye ait hal, işletme, tesis, depo, park, bahçe, şantiye, bina vb. yerlerde bekçilik görevi yapan görevlilerin sevk ve idaresi de Yakupoğlu'nun emrine verildi. Aylık 850 bin lira maaş ödemesi yaptığı 425 işçinin maliyeti fazla geldiği için tasarruf gerekçesiyle işten atan Uygur'un, 150 bin lira değerindeki Volvo S80 marka makam aracını beğenmeyerek 1.3 milyon lira değerinde 2018 model BMW 7.30 marka makam aracı aldığı da ortaya çıktı. Olayın duyulması üzerine aracı sakladığı öğrenilen Uygur'un, bir yandan tasarruf diyerek asgari ücretli işçileri kapıya koyarken, diğer yandan kendine 1.3 milyon liralık lüks makam aracı alması, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumlarına neden oldu.
Ali Yakupoğlu
75 İŞÇİYİ DAHA!
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, işçi kıyımını dün de sürdürdü. Uygur, belediyede çalışan 50'si güvenlik görevlisi 25'i de işçi 75 belediye personelinin daha işine son verdi. Dün işten çıkarılma tebligatlarını alan işçiler şok oldu. Çıkarılma gerekçesi olarak ta yine mali şartlar, istihdam fazlalığı ve ülkenin ekonomik durumu gösterildi.
ANT İÇTİ KARDEŞİNİ ATADI
Yerel seçimlerin ardından CHP'nin yönetimine geçen belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tasarruf bahanesiyle binlerce çalışanı kapının önüne koyan CHP'li yönetimler boşalan kadroları aile üyeleri ve yakınlarıyla doldurdu. CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atadı. Karar ilçede tepkilere yol açtı. Oysa Başkan Köse ve meclis üyeleri, yerel seçimden 17 gün sonra ortak bir yemin metnine imza atmıştı. Metinde özetle "Ben Safranbolu halkının iradesi ile belediye başkanı olarak; birinci derece akrabalarımı da mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağıma, Safranbolu Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi sürelerini liyakat ilkesi doğrultusunda sağlayacağıma..." denmişti. Ancak Köse, ant içtikten hemen sonra kardeşini özel kalem müdürü yaptı.
'YEMİNİ HATIRLATTIM, CEVAP VERMEDİ'
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, "Belediyede göreve başlarken belediye meclis üyeleriyle birlikte yemin etmişlerdi. Yeminlerini hatırlattım. Kardeşiyle ilgili tek bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin müdürlükler veya danışmanlıklarına yetkinlik, ehliyet, liyakat yerine kardeş, çocuk ve hısımlık ilişkilerine bakarak görevlendirme yapmaları tüm kamuoyunu üzmektedir. Bu iki yüzlülüğü Safranbolu halkının vicdanına sunuyorum. Yeminine sadık kalmayan bir belediye başkanın sözüne nasıl güvenecek bu halk" dedi.
BİR KARDEŞ SKANDALI DA İBRADI'DA
Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru da belediye şirketi Elmas'ın iki yöneticisini görevden aldı, başına da kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi. Elmas, ilçede ekmek fırınının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.
SABAH
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