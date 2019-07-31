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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 12:42

Didim Gençlik Kolları Başkanı cezaevine girdi

Başkanı (27), 7 yıl önce 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan hakkında açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasıyla tutuklanıp, 'ne gönderildi.

CHP'li başkana hapis şoku!
Başkanlığı'nı 3 Aralık 2018 tarihinden beri yürüten 'ya, 2012 yılında işlediği iddia edilen 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.



Bunun üzerine Çulha hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine 29 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çulha, teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Süleyman Çulha, tutuklanıp, 'ne gönderildi.

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