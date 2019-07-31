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  • 31.07.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:18

'deki ve ilçe binalarında kullanıldığı tespit edildi

Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen, 4 zanlının tutuklandığı terör operasyonunda ve ilçe binalarında kullanıldığı belirlendi.

Parti binasına kaçak elektrik çekmişler!

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve 'lilere yönelik 24 Temmuz'da başlatılan ve gözaltına alınan 7 kişiden DBP İl Başkanı , HDP üyesi , Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li 'un tutuklandığı operasyonda ilçe binalarında da inceleme yapıldı.

PARTİ BİNASINA KAÇAK ELEKTRİK ÇEKMİŞLER!
Güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince Nusaybin'deki HDP ve DBP ilçe binalarında yapılan incelemede kullanıldığı tespit edildi.

Ekiplerce parti binalarına işlem yapıldı.

Mardin ve Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt, tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

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