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  • 31.07.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 12:27

Son dakika: 'daki davasında karar

'da 'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan 43'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'daki FETÖ davasında karar
Son dakika haberi... 'da 'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan 43'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

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