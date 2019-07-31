Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.
Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
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