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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 23:41

Başkan Erdoğan'dan Başbakanı 'a tebrik telefonu

Son dakika haberin Başkan , Başbakanı ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan , Başbakanı ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.

Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.

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