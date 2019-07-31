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Barış koridoru inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında, gerçekleşen toplantısı 6 saat sürdü. Yapılan açıklamada, " sınırının tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir "barış koridoru"nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" denildi.



Başkan Erdoğan'ın başkanlığında, gerçekleşen toplantısı 6 saat sürdü. Yapılan açıklamada, " sınırının tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir "barış koridoru"nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" denildi. Açıklama şöyle devam etti: 'deki kararlı tutumumuz sürecek. Pençe-1 ve Pençe-2 Harekâtları bölgeler tamamen temizlenene kadar devam edecek. 'de diplomatımızın şehit olduğu saldırının arka planının aydınlatılması sonuna kadar takip edilecek. PKK ve FETÖ üyesi bazı teröristlerin kırmızı bültenden Interpol'ün kuruluş gayesine büyük zarar vermiştir.

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