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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 21:33

Son dakika: Kritik sona erdi

(), Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Yazılı açıklama yapılması bekleniyor...

Kritik MGK sona erdi

(), Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıda Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat'ın doğusuna olası operasyon ve 'ta yürütülen operasyonlar, 'ye teslimatına başlanan S-400'ler, ABD'nin F-35 kararı, 'deki gelişmeler ele alındı.

Toplantıda ele alınan konulara ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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