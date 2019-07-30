Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.
Toplantıda Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat'ın doğusuna olası operasyon ve Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlar, Türkiye'ye teslimatına başlanan S-400'ler, ABD'nin F-35 kararı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Toplantıda ele alınan konulara ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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