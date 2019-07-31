AYM'ye 1071 cevabı

ANAYASA Mahkemesi, verdiği kararla, tüm tepkileri üzerine çekti. Protestolar ve kınamalar ardı ardına geldi. Skandal ihlal kararına, 1071 imzalı bildiri yayımlayan akademisyenler sert tepki gösterdi:
R. Hakkı Öcal (İbn Haldun Üniversitesi): Askerlerimizin şehit olduğu bir dönemde devleti terör örgütlerine karşı ılımlı olmaya çağıramazsınız. Aksi takdirde teröre yardım ve yataklık yapmış olursunuz.
DR. Eray Güçlüer (Altınbaş Üniversitesi ve ASAM uzmanı): Terörü övenlerle ilgili AYM hak ihlali kararı hukuk garabetidir. 1071 akademisyen Mehmetçiğin yanında olduğumuzu göstermek için bildirimizi yayınladık.
DR. Yusuf Özkır (Medipol Üniversitesi): O bildiri PKK bildirisiydi. AYM'nin kararı, terörle mücadelede negatif yönde etki yaratacaktır.
DR. Enes Bayraklı (Türk Alman Üniversitesi): Terörü meşrulaştıranlarla da mücadele etmeliyiz.
DR. Ramazan Akkır (Namık Kemal Üniversitesi): Karar, vicdanı yaralamıştır. Adalet bir kez daha ölüme terk edilmiştir.
AYM'DEN BİR SKANDAL DAHA
ANAYASA Mahkemesi (AYM), "terör sevicileri"ne yönelik verdiği skandal karara gelen yoğun tepkiler üzerine açıklama yaptı. AYM, "Bildirinin abartılı yorumlar içerdiği, güvenlik güçlerine karşı incitici ve saldırgan bazı ifadeler barındırdığının da farkındadır" demesine rağmen, bildirideki terörist yaklaşımı ifade özgürlüğü içinde gördüğünü kaydetti.
R. Hakkı Öcal (İbn Haldun Üniversitesi): Askerlerimizin şehit olduğu bir dönemde devleti terör örgütlerine karşı ılımlı olmaya çağıramazsınız. Aksi takdirde teröre yardım ve yataklık yapmış olursunuz.
DR. Eray Güçlüer (Altınbaş Üniversitesi ve ASAM uzmanı): Terörü övenlerle ilgili AYM hak ihlali kararı hukuk garabetidir. 1071 akademisyen Mehmetçiğin yanında olduğumuzu göstermek için bildirimizi yayınladık.
DR. Yusuf Özkır (Medipol Üniversitesi): O bildiri PKK bildirisiydi. AYM'nin kararı, terörle mücadelede negatif yönde etki yaratacaktır.
DR. Enes Bayraklı (Türk Alman Üniversitesi): Terörü meşrulaştıranlarla da mücadele etmeliyiz.
DR. Ramazan Akkır (Namık Kemal Üniversitesi): Karar, vicdanı yaralamıştır. Adalet bir kez daha ölüme terk edilmiştir.
AYM'DEN BİR SKANDAL DAHA
ANAYASA Mahkemesi (AYM), "terör sevicileri"ne yönelik verdiği skandal karara gelen yoğun tepkiler üzerine açıklama yaptı. AYM, "Bildirinin abartılı yorumlar içerdiği, güvenlik güçlerine karşı incitici ve saldırgan bazı ifadeler barındırdığının da farkındadır" demesine rağmen, bildirideki terörist yaklaşımı ifade özgürlüğü içinde gördüğünü kaydetti.
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