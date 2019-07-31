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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:58

1915 Köprüsü çalışmaları! Tamamlandığında simgelerin köprüsü olacak

Demir ve Çelik Fabrikaları (), tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Köprüsü'nün destek yapılarının () imalatına başlandığını bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in, ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdiği, ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını aldığı belirtildi.

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