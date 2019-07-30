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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 19:10

Türk tank çıkarma gemisi görevi tamamladı ve 'dan ayrıldı

Milli Savunma Üniversitesi 3. sınıf öğrencilerinin açık deniz eğitimi aldığı Türk tank çıkarma gemisi , 3 gün süren ziyaretinin ardından 'nın Barselona kentinden ayrıldı.

TCG Bayraktar görevi tamamladı

Moll Barselona Nord limanına üç gündür bağlı 139 metre uzunluğundaki () gemisinde, 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen halk ziyaretleri ve ardından gerçekleştirilen resmi kokteyl büyük ilgi gördü.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ile TCG Bayraktar Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör'ün ev sahipliğinde düzenlenen resmi davete, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Silahlı Kuvvetler Madrid Ataşesi Deniz Albay Özgür Bükülmez, Katalonya Vali Yardımcısı Carlos Prieto Gomez ile Katalonya yerel yönetimlerden yetkililer ve Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey temsilciler katıldı.

'ndan 220 öğrencinin de olduğu 400 kişilik mürettebatı bulunan TCG Bayraktar gemisinde verilen davet sırasında, bayrak indirme töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Arnavutluk, İtalya ve İspanya liman ziyaretlerini tamamlayan TCG Bayraktar'ın bir sonraki durağının Tunus olacağı bildirildi.

Toplam 29 gün süren açık deniz eğitimi alan askeri öğrenciler, bu süreçte taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunmayla makine ve gemicilik eğitimleri alıyor.

Askeri öğrencilerin eğitiminin 9 Ağustos'ta 'da son bulması öngörülüyor.

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